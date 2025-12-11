Der DAX hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 24.130,14 Punkten. Und auch der Start in den Donnerstag sieht schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 24.025 Zähler. Hier wirkt vor allem der enttäuschende Ausblick des US-Softwarekonzerns Oracle, der am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, nach. Dies dürfte auch die Aktie des deutschen Konkurrenten SAP belasten.Auf der Terminseite ...

