Gold lässt in diesen Tagen nichts anbrennen und setzt die ohnehin bereits jetzt als imposant und gewaltig zu bezeichnende Preisrallye vehement fort. Wo soll das Ganze enden?Das Erreichen psychologisch relevanter Marken, wie etwa die Tausendermarken bei Gold, wirft ja auch immer die Frage auf, wie es im Anschluss weitergeht. Kommen Gewinnmitnahmen auf? Beschleunigt sich womöglich die Bewegung? Im Falle der Marke von 4.000 US-Dollar hat Gold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
