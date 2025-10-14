© Foto: Artur Widak - NurPhotoDer Rüstungskonzern Theon ist bekannt für seine Nachtsichtgeräte und profitiert aktuell stark von der Aufrüstung der NATO-Staaten. Analysten sehen die Aktie bestens positioniert für weitere Kursgewinne. Theon ist ein Rüstungshersteller aus Zypern, der weltweit zu den führenden Entwicklern und Produzenten von tragbaren elektrooptischen Systemen zählt, insbesondere Nachtsicht- und Wärmebildgeräten für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Der Konzern baut auch digitale Augmented-Reality-Lösungen für Soldaten und Spezialeinheiten. Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, 269 Millionen Euro in eine 9,8-prozentige-Beteiligung an seinem wichtigsten Lieferanten Exosens zu investieren. …Den vollständigen Artikel lesen ...
