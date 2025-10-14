Positive Analystenkommentare und bullishe Signale vonseiten der Charttechnik hieven die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius am Dienstag auf ein neues Mehrjahreshoch. Gleich zwei Investmentbanken küren den DAX-Titel im Medizintechnik- respektive Healthcare-Sektor zu einem der favorisierten Werte.Analystin Aisyah Noor von der US-Bank Morgan Stanley hob ihr Kursziel von 50 auf 55 Euro an und nannte den DAX-Titel ihren favorisierten Wert innerhalb der Medizintechnik- und -dienstleisterbranche. Begründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
