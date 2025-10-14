Toronto, ON / Access Newswire / 14. Oktober 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) und der Export Development Canada (EDC) eine Working-Capital-Fazilität in Höhe von 3,5 Mio. US$ und eine Letter-of-Credit-Fazilität in Höhe von 10,0 Mio. US$ (die "Fazilität") vereinbart hat. Die Fazilität wird die Liquidität von Polaris verbessern, während das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, seine derzeitige Präsenz in Lateinamerika und der Karibik auszubauen. Die CIBC ist seit 2015 die führende Bank für Polaris in Kanada, während die EDC das Unternehmen in der Vergangenheit ebenfalls mit ähnlichen Fazilitäten unterstützt hat.

Das Unternehmen freut sich außerdem, folgende Änderungen bei seinen Führungskräften (Named Executive Officers) mit Wirkung zum 9. Oktober bekannt zu geben:

Anton Jelic, seit Dezember 2018 CFO des Unternehmens, wird eine neue Position als Chief Administrative Officer übernehmen, um sich auf das weitere Wachstum von Polaris in Schlüsselbereichen wie IT, KI, Human Resources und Risiko zu konzentrieren und die Corporate Governance weiter zu stärken.

Alba Seisdedos Ballesteros wird im Unternehmen die Position des Chief Financial Officer übernehmen. Alba kam im November 2021 zu Polaris und ist derzeit Vice President Legal & Taxation. Sie wird ihren Aufgabenbereich um die Finanzberichterstattung erweitern und die laufenden Aktivitäten im Bereich Corporate Finance unterstützen.

"Der Abschluss der Vereinbarung mit CIBC und EDC ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt für das Unternehmen, da er den Ausbau der Beziehungen zu führenden kanadischen Finanzinstituten darstellt", erklärte der CEO von Polaris, Marc Murnaghan. "Darüber hinaus verdeutlichen die Veränderungen in den Führungspositionen das Wachstum des Unternehmens und des Teams."

Polaris freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast zur Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 abhalten wird.

Um die Telefonkonferenz zu verfolgen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer 973-528-0011 und geben Sie den Zugangscode 732324 ein oder besuchen Sie

die URL: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51834

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht zwei Stunden nach Ende der Konferenz zur Wiedergabe bereit.

Informationen zur Aufzeichnung:

Toronto: 1 877-481-4010, Passwort: 51833

International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Passwort: 51834

Ablaufdatum der Aufzeichnung: 13. November 2025

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein geothermisches Kraftwerk (~ 82 MW), vier Wasserkraftwerke (~ 39 MW), drei Solar- (Photovoltaik-)Projekte (~ 35 MW) und einen Onshore-Windpark (~ 26 MW).

