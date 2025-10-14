Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA75865D1078 Reflex Advanced Materials Corp. 14.10.2025 CA75865D2068 Reflex Advanced Materials Corp. 15.10.2025 Tausch 10:1
CH0350494719 Banque Cantonale de Geneve 14.10.2025 CH1485899350 Banque Cantonale de Geneve 15.10.2025 Tausch 1:10
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA75865D1078 Reflex Advanced Materials Corp. 14.10.2025 CA75865D2068 Reflex Advanced Materials Corp. 15.10.2025 Tausch 10:1
CH0350494719 Banque Cantonale de Geneve 14.10.2025 CH1485899350 Banque Cantonale de Geneve 15.10.2025 Tausch 1:10
© 2025 Xetra Newsboard