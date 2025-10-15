The following instruments on XETRA do have their first trading 15.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.10.2025
Aktien
1 KYG3413F1046 Fenbi Ltd.
2 US00402L1070 Academy Sports & Outdoors Inc.
3 KYG2115G1055 China Hanking Holdings Ltd.
4 CA29286M1059 enGene Holdings Inc.
5 CA43740Q1072 Homeland Nickel Inc.
6 CA9727531076 Winchester Equity Corp.
7 CH1485899350 Banque Cantonale de Geneve
8 CA75865D2068 Reflex Advanced Materials Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 DE000DW6AK52 DZ BANK AG
2 DE000DW6AK45 DZ BANK AG
3 AT0000A3PGQ5 Erste Group Bank AG
4 IT0005674335 Italien, Republik
5 USY1968PAC96 Danaos Corp.
6 DE000NLB50J9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
7 DE000NLB50N1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
8 DE000NLB50L5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
9 DE000HEL4AR8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 IE000VAZZYM3 JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (acc)
11 IE000K4JG8P9 JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (dist)
12 IE000JIPY1U8 JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (acc)
13 IE0006UQKVQ0 JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (dist)
14 DE000NXTA034 nxtAssets ripple direct ETP
15 GB00BN7K9C82 WisdomTree Physical Stellar Lumens
