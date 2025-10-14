The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2025
ISIN Name
CA75865D1078 REFLEX ADVANCED MAT.
CH0350494719 BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50
GB00BNGY4Y86 EPWIN GROUP PLC LS-,0005
XS2242979719 HEATHR.FUND. 20/27 FLRMTN
