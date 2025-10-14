ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt bekannt, dass eine Rekordzahl von Teilnehmern seine Synthetic Aperture Sonar (SAS)-Technologie bei der jährlichen Übung "Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems" (REPMUS) in Portugal eingesetzt hat. Sieben internationale Marineeinheiten und drei Hersteller unbemannter Unterwasserfahrzeuge (UUV) setzten Kraken SAS für Übungen zur maritimen Sicherheit ein, darunter Minenbekämpfungsmaßnahmen und Inspektionen kritischer Unterwasserinfrastrukturen. Dabei demonstrierten sie die Interoperabilität zwischen Plattformen, Nationen und Missionszielen im Unterwasserbereich.

"In diesem Jahr hat sich die Nutzung von Kraken SAS bei REPMUS im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, wobei zehn Teams Kraken-Systeme einsetzten", so Greg Reid, President und CEO von Kraken Robotics. "Praktische Betriebsversuche wie REPMUS sind von unschätzbarem Wert - sie ermöglichen uns die Zusammenarbeit mit Betreibern unter realen Bedingungen, sodass wir unsere Produkt-Roadmaps verfeinern und weiterhin die besten Lösungen für die Missionen von morgen liefern können."

Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem Kraken REPMUS unterstützt, wobei die Zahl der Teilnehmer, die Kraken SAS nutzen, von einem im Jahr 2022 auf zehn im Jahr 2025 steigt. In diesem Jahr wurde Kraken SAS in vier verschiedene Arten von UUVs integriert, von kleinen bis zu großen Klassen.

Die Mitarbeiter von Kraken leisteten Unterstützung bei der Integration an Land und bei der Datenverarbeitung und arbeiteten mit den Anwendern zusammen, um bewährte Verfahren für einen effizienten und präzisen Betrieb zu entwickeln. Die Systeme erfassten Daten mit einer konstanten Auflösung von 3 cm x 3 cm und machten so minenähnliche Objekte und Unterwasserkabel mit einem Durchmesser von nur 5 cm sichtbar.

An der Übung REPMUS 2025 nahmen mehr als 30 Nationen, 2000 Teilnehmer und 250 autonome Einheiten teil, um die Interoperabilität der Seestreitkräfte in realistischen Einsatzumgebungen zu testen. Sehen Sie sich eine Videozusammenfassung der Teilnahme von Kraken an der https://www an.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsecan.



Abbildung 1: Kraken SAS wurde während der REPMUS-Übung 2025 von sieben internationalen Marine-Teams und drei Industriepartnern eingesetzt.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen unserer Ozeane sicher, effizient und nachhaltig zu bewältigen.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über 30 Ländern weltweit.

