Walmart ermöglicht Shopping über ChatGPT

OpenAI hat bereits Deals mit Etsy Inc. und Shopify um Käufe über ChatGPT zu ermöglichen.



Walmart hat eine Partnerschaft mit OpenAI geschlossen, um seinen Kunden die Produktsuche über ChatGPT zu ermöglichen. Laut Daniel Danker, Vice President für KI bei Walmart, können Kunden direkt über ChatGPT auf einen "Kaufen"-Button klicken und bei Walmart einkaufen. Der Shopping-Katalog umfasst Kleidung, Unterhaltungselektronik, verpackte Lebensmittel sowie weitere Produkte aus Walmarts Großhandelskette Sam's Club. Frische Lebensmittel werden jedoch nicht angeboten. Kundenkonten von Walmart und Sam's Club werden automatisch mit ChatGPT verknüpft.



Walmart setzt KI mittlerweile in seinem gesamten operativen Geschäft ein und stellt entsprechende Tools sowohl Kunden als auch Mitarbeitern zur Verfügung. Angestellte nutzen KI bereits für Bestellungen, Planung und weitere Aufgaben. Die Technologie beschleunigt Arbeitsprozesse, etwa bei der Produktionszeit von Modeartikeln.









