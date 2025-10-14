Anzeige / Werbung

Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?

Tesla bleibt auch im Herbst 2025 eines der spannendsten Unternehmen an der Börse. Die jüngsten Lieferzahlen zeigen zwar leichte Schwächen im Kerngeschäft mit Elektrofahrzeugen, doch gleichzeitig gewinnt der Energiespeicherbereich mit Produkten wie der Powerwall und dem Megapack stark an Dynamik. Besonders im Fokus steht derzeit die Entwicklung günstigerer Fahrzeugmodelle, die ab 2026 in Serie gehen sollen und Teslas Reichweite im Massenmarkt deutlich erweitern könnten. Anleger fragen sich nun: Ist die Tesla-Aktie nach den jüngsten Kursbewegungen wieder ein Kauf oder droht weiteres Abwärtspotenzial?

Im heutigen Video werfen wir einen umfassenden Blick auf die aktuelle Geschäftslage von Tesla - von den neuesten Quartalszahlen über den Batteriemarkt bis hin zu den Plänen für preiswertere Modelle. Außerdem analysieren wir die charttechnische Situation mithilfe des Freestoxx-Tools, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken für dein Trading zu identifizieren. Tesla bleibt ein Unternehmen voller Chancen, aber auch mit Risiken - zwischen Innovation, Preisdruck und Marktvolatilität.

