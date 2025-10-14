Der Luxusgüter-Riese LVMH hat nach Börsenschluss in Paris erste Eckdaten für das vergangene dritte Quartal veröffentlicht. Entgegen der Markterwartung verzeichnete das Unternehmen einen organischen Erlöszuwachs. Nach dem Bekanntwerden der Umsatzzahlen schnellte die Aktie von LVMH um rund sechs Prozent nach oben.Der Luxusgüter-Konzern, der für Marken wie Louis Vuitton, Dior, Hennessy oder TAG Heuer bekannt ist, steigerte im dritten Quartal nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr den Umsatz aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
