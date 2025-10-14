Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Tradegate
14.10.25 | 20:01
78,40 Euro
-2,24 % -1,80
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
77,2078,8020:03
77,6078,4020:01
Dow Jones News
14.10.2025 19:27 Uhr
269 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung

Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 MAR / Art. 2 VO (EU) 2016/1052

Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung

Wien, Österreich (pta000/14.10.2025/18:53 UTC+2)

3. und letzte Zwischenmeldung zum Aktienrückerwerb für Aktien der Frequentis AG, ISIN: ATFREQUENT09

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052.

Im Zeitraum 6. Oktober 2025 bis 8. Oktober 2025 hat die Frequentis AG in Summe 1.469 Aktien im Rahmen des am 8. September 2025 veröffentlichten Aktien-Rückerwerbsprogramms erworben. Da die Gesamtsumme von 6.000 Stück bereits am 8. Oktober 2025 erreicht wurde, erfolgten im Zeitraum 9. bis 10. Oktober 2025 daher keine weiteren Rückerwerbungen. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag: 

Datum                Gesamtzahl zurückgekaufter    Gewichteter         Aggregiertes Volumen 
                   Aktien (Stück)          Durchschnittskurs (EUR)   (EUR) 
06.10.2025              0                ---             0 
07.10.2025              189               82,0000           15.498,00 
08.10.2025              1.280              79,6767           101.986,18 
Gesamtsumme dieses          6.000              66,2629           397.577,18 
Aktien-Rückerwerbsprogramms

Seit dem Beginn des Aktien-Rückerwerbsprogramms am 22. September 2025 wurden somit 6.000 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der Frequentis AG beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2025 veröffentlicht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760460780710 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 12:53 ET (16:53 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.