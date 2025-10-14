DJ PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung

Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 MAR / Art. 2 VO (EU) 2016/1052

Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit Aktienrückerwerb / 3. und letzte Zwischenmeldung

Wien, Österreich (pta000/14.10.2025/18:53 UTC+2)

3. und letzte Zwischenmeldung zum Aktienrückerwerb für Aktien der Frequentis AG, ISIN: ATFREQUENT09

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052.

Im Zeitraum 6. Oktober 2025 bis 8. Oktober 2025 hat die Frequentis AG in Summe 1.469 Aktien im Rahmen des am 8. September 2025 veröffentlichten Aktien-Rückerwerbsprogramms erworben. Da die Gesamtsumme von 6.000 Stück bereits am 8. Oktober 2025 erreicht wurde, erfolgten im Zeitraum 9. bis 10. Oktober 2025 daher keine weiteren Rückerwerbungen. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Gewichteter Aggregiertes Volumen Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR) (EUR) 06.10.2025 0 --- 0 07.10.2025 189 82,0000 15.498,00 08.10.2025 1.280 79,6767 101.986,18 Gesamtsumme dieses 6.000 66,2629 397.577,18 Aktien-Rückerwerbsprogramms

Seit dem Beginn des Aktien-Rückerwerbsprogramms am 22. September 2025 wurden somit 6.000 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der Frequentis AG beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2025 veröffentlicht.

