Unternehmen kooperiert mit NVIDIA auf 800-V-Gleichstrom-Power-Architektur; neues Whitepaper zeigt Vorteile der 1250-V-PowiGaN-Technologie im Vergleich zu 650 V GaN und 1200 V SiC

Power Integrations (NASDAQ: POWI ), der führende Anbieter von integrierten Hochspannungs-Schaltkreisen für die energieeffiziente Stromumwandlung, legte heute die Vorteile seiner PowiGaN Gallium-Nitrid-Technologie für KI-Rechenzentren der nächsten Generation dar. Die Fähigkeiten der 1250-V- und 1700-V-PowiGaN-Technologie für 800-V-Gleichstrom-Architekturen werden in einem neuen Whitepaper von Power Integrations erläutert, das auf dem 2025 OCP Global Summit in San Jose veröffentlicht wurde. Auf diesem Gipfel stellte NVIDIA ein Update zur 800-V-Gleichstrom-Architektur bereit. Power Integrations kooperiert mit NVIDIA, um den Übergang zur 800-V-Gleichstrom-Architektur und zu Racks im Megawatt-Maßstab zu beschleunigen.

Power Integrations details 1250 V and 1700 V PowiGaN technology for next-generation 800 VDC AI data centers.

Das neue Whitepaper beschreibt die Leistungsvorteile der branchenweit ersten 1250 V PowiGaN HEMTs von Power Integrations und veranschaulicht ihre praxiserprobte Zuverlässigkeit sowie ihre Fähigkeit, die Anforderungen an die Leistungsdichte und die Effizienzanforderungen (>98%) der 800-V-Gleichstrom-Architektur zu erfüllen. Darüber hinaus zeigt das Whitepaper, dass ein einzelner 1250-V-PowiGaN-Switch eine höhere Leistungsdichte und Effizienz im Vergleich zu gestapelten 650 V GaN FETs bietet und 1200 V SiC Geräte übertrifft.

Das Whitepaper hebt auch integrierte InnoMux2-EP Schaltkreise von Power Integrations als einzigartige Lösung zur Hilfsstromversorgung in 800-Volt-Gleichstrom-Rechenzentren hervor. Der integrierte 1700-V-PowiGaN-Switch des InnoMux-2-Geräts unterstützt eine Eingangsspannung von 1000-Volt-Gleichstrom, wobei sein SR ZVS-Betrieb eine mehr als 90,3%ige 12-V-Systemeffizienz in einer flüssigkeitsgekühlten, lüfterlosen 800-V-Gleichstrom-Architektur liefert.

"Die steigende KI-Strom-Nachfrage, die sich zusehends auf eine Eingangsspannung von 800 V Gleichstrom konzentriert, führt zu einer Vereinfachung des Rack-Designs, nutzt den Platz effizienter aus und reduziert den Kupferverbrauch", so Roland Saint-Pierre, Vice President of Product Development bei Power Integrations. "Mit dem steigenden Rack-Strombedarf erachten wir 1250-V- und 1700-V-PowiGaN-Geräte als ideale Wahl für Haupt- und Hilfsstromversorgungen, die die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte bereitstellen, wie sie in 800-V-Gleichstrom-Rechenzentren benötigt werden."

Power Integrations, der einzige Anbieter von Hochspannungs-1250-V- und 1700-V-GaN-Switches in Serienproduktion, führte im Jahr 2018 seine ersten integrierten GaN-Schaltkreise ein und besitzt gegenwärtig über mehr als 175 Millionen GaN-Switches im Einsatz in Endprodukten, die von Schnellladegeräten bis hin zu Rechenzentren für Elektrofahrzeuge reichen.

Für weitere Inormationen über die PowiGaN-Technologie für KI-Rechenzentern von Power Integrations und den Zugang zu dem Whitepaper unter dem Titel "1250 V 1700 V PowiGaN for 800 VDC AI Data Center Architecture" besuchen Sie bitte power.com/ai-data-center. Um Informationen des Technik-Blogs von NVIDIA zur 800-Volt-Gleichstrom-Technologie zu lesen, klicken Sie bitte hier.

Über Power Integrations

Power Integrations, Inc. ist ein führender Innovator in der Halbleitertechnologie zur Hochspannungs-Energieumwandlung. Die Produkte des Unternehmens sind Schlüsselbausteine des Ökosystems für saubere Energie, die die Erzeugung erneuerbarer Energie sowie die effiziente Energieübertragung und den effizienten Energieverbrauch in Anwendungen ermöglichen, die von Milliwatts bis zu Megawatts reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.power.com.

Power Integrations, das Power Integrations Logo, PowiGaN und InnoMux sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Power Integrations, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

