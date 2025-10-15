Die Aktie von Rio Tinto profitierte zuletzt von den etwas höheren Preisen für Eisenerz sowie dem deutlichen Anstieg bei Kupfer. Darüber hinaus erhalten die Anteilscheine des britischen Bergbauriesen nun auch wieder vermehrt Rückenwind von Seiten der Analysten. So äußerten sich nun etwa JPMorgan und auch die DZ Bank positiv. So hat die DZ Bank ihre Einschätzung für die Rio-Tinto-Papiere mit "Kaufen" bestätigt. Darüber hinaus wurde der faire Wert nach den jüngsten Produktionszahlen zum dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
