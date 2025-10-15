Der DAX dürfte nach dem Rücksetzer am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen rund 0,4 Prozent höher bei 24.340 Punkten. Etwas Unterstützung kommt von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA. So hatte US-Notenbankchef Jerome Powell auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts hingewiesen.Diese Aussage interpretierten viele Anleger als Hinweis auf weitere geldpolitische Lockerungen. Diese Aussicht sorgte an der Wall Street zeitweise für deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär