Der niederländische Chip-Ausrüster ASML hat am Mittwochmorgen starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem der massive Auftragseingang, angetrieben durch den unaufhaltsamen KI-Trend, konnte überzeugen.Im abgelaufenen Quartal verzeichnete ASML einen Auftragseingang von 5,4 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 4,9 Milliarden Euro gerechnet. Ein erheblicher Teil davon, nämlich 3,6 Milliarden Euro, entfiel auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
