NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Elodie Rall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einem Wachstum des bereinigen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005773303
