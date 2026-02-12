NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Flughafenbetreiber habe starke Verkehrszahlen für Januar ausgewiesen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
