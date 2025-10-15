© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-BildfunkAmazon plant neue Stellenstreichungen, während der Techriese Milliarden in KI steckt, um den Konzern radikal auf Zukunftstechnologien auszurichten.Amazon bereitet eine neue Runde umfangreicher Stellenstreichungen in seiner Konzernzentrale vor. Besonders betroffen ist diesmal der Personalbereich People eXperience and Technology (PXT), wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber dem US-Wirtschaftsmagazin Fortune erklärten. Nach den Informationen könnten bis zu 15 Prozent der Belegschaft in der Personalabteilung betroffen sein. Konkrete Zahlen und ein genauer Zeitplan sollen intern derzeit noch abgestimmt werden. Konzern spricht von Effizienzprogramm Der mögliche Abbau im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE