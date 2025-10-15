LVMH glänzte am Dienstag mit starken Quartalszahlen und die Aktie sprang nachbörslich in die Höhe. Doch nun gibt es Ärger. Wegen illegaler Preisabsprachen steht Tochter Loewe im Visier der EU-Kommission. Auch Gucci und Chloé müssen Millionenstrafen zahlen. Nach Erkenntnissen der EU-Kommission untersagten Gucci, Chloé und Loewe ihren Vertriebspartnern, von empfohlenen Verkaufspreisen abzuweichen. Rabattaktionen wurden streng limitiert oder komplett verboten, manche Produkte durften nur in bestimmten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
