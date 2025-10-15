Südzucker (SZU) gab die Erwartung einer deutlichen Verbesserung im dritten Quartal des GJ 26 (endet am 30. November) bekannt und signalisiert damit eine mögliche Stabilisierung nach mehreren schwachen Quartalen. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose mit einem Umsatz von 8,3-8,7 Mrd. EUR, einem EBITDA von 470-570 Mio. EUR und einem operativen Ergebnis von 100-200 Mio. EUR. Wir erwarten einen Umsatzanstieg im Q3 von rund 10 % yoy, getrieben von steigenden Volumina und einer Erholung der Preise im Kerngeschäft Zucker, unterstützt durch die geringere Rübenanbaufläche im neuen Zuckerjahr (September bis Dezember) in den wichtigsten europäischen Märkten. Das EBITDA dürfte auf rund 155 Mio. EUR steigen (Q3 GJ 25: 82 Mio. EUR), was einer Marge von etwa 6 % entspricht (+250 Basispunkte yoy). Sollte sich dies nach Quartalsende bestätigen, wäre dies ein wichtiger operativer Wendepunkt für SZU. Da wir die operative Erholung bereits in unseren Schätzungen berücksichtigen, behalten wir unsere Prognosen bei und beobachten weiterhin die Stärke und Nachhaltigkeit der Erholung. Entsprechend bekräftigen wir unsere HALTEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 9,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





© 2025 mwb research