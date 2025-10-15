DJ Totalenergies profitiert von Produktionanstieg - Wartung belastet

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies erwartet einen Schub durch höhere Öl- und Gasproduktion, warnte jedoch, dass die Ergebnisse seiner integrierten Flüssiggas (LNG)-Sparte durch Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden.

Der französische Energiekonzern teilte am Mittwoch mit, dass er für das dritte Quartal mit einer Tagesproduktion von 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent rechnet, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und über seiner Prognose von 3 Prozent Wachstum liegt.

Das Unternehmen warnte jedoch, dass seine integrierte LNG-Sparte durch geplante Wartungsarbeiten an der LNG-Anlage im Ichthys-Gasfeld vor der Küste Westaustraliens beeinträchtigt wurde.

