NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die ermutigende Jahresbilanz an./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120271
