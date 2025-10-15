Der Multi-Marken-Konzern Stellantis will in den nächsten vier Jahren 13 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Geschäfts auf dem US-Markt und in die Erhöhung seiner inländischen Produktion investieren. Dabei geht es in erster Linie um neue Verbrennermodelle. Der neue Stellantis-CEO Antonio Filosa spricht von der größten Einzelinvestition in der 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Mit den 13 Milliarden US-Dollar (derzeit rund 11,2 Milliarden Euro) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
