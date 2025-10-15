© Foto: Charles Krupa/AP/dpaDer US-Einzelhändler hat eine Partnerschaft mit OpenAI bekannt gegeben. Sie soll das Online-Shopping noch einfacher und bequemer machen. Deal mit OpenAI: Walmart klettert auf neues Rekordhoch Die Anteile des US-amerikanischen Einzelhandelsgiganten Walmart sind am Dienstag auf neue Rekordnotierungen geklettert. Neben eigenen optimistischen Analystenstimmen wurde die Aktie vor allem durch die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit OpenAI beflügelt - mit einem Plus von fast 5 Prozent setzte sich Walmart an die Spitze des Dow Jones Index. Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Konzern immer stärker im E-Commerce-Geschäft engagiert und ist hier in Konkurrenz zu Amazon getreten. Jetzt könnte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE