Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) aufgrund von Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten in Verbindung mit außerordentlichen Abschreibungen einen Jahresfehlbetrag von -1,78 Mio. Euro (GJ 2023: -0,88 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage weise das Unternehmen trotz des Verlusts eine solide Eigenkapitalbasis von 8,88 Mio. Euro (31.12.2023: 9,56 Mio. Euro) aus, was einer Eigenkapitalquote von 68,8 Prozent (31.12.2024: 69,7 Prozent) entspreche. Die Bilanz sei durch den Abbau steuerlicher Altlasten und die Stabilisierung der Liquidität bereinigt. Das eingeschränkte Testat des Wirtschaftsprüfers beziehe sich laut GBC ausschließlich auf Unsicherheiten hinsichtlich von Forderungen gegenüber Incredulous Labs. Die forensische Aufarbeitung habe Fälle von Vermögensveruntreuung bestätigt. Gleichwohl seien die Blockchain- und Kryptomärkte 2024 in einem historischen Aufschwung gewesen. Beispielsweise habe der Bitcoin neue Mehrjahreshöchststände erreicht. Allerdings verdeutliche der Rückgang des PEAQ-Tokens im ersten Halbjahr 2025 die hohe Volatilität und Abhängigkeit von wenigen Schlüsselwerten. Per 30. Juni 2025 sei der Wert der 15 größten Beteiligungen des Unternehmens mit rund 15 Mio. US-Dollar ausgewiesen worden. Das Management reagiere darauf mit einer aktiven Diversifizierungsstrategie und einem Fokus auf liquidere Assets. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 3,79 Euro (zuvor: 4,15 Euro), erneuern aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.10.2025, 10:45 Uhr)



