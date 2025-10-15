In einem Pilotprojekt hat RWE mit mehr als 80 Flügen von Transportdrohnen die technische Machbarkeit von Materiallieferungen für die Wartung von Offshore-Windparks untersucht. Nun sollen Drohnen im täglichen Betrieb zum Einsatz kommen. Der Energiekonzern RWE hat erstmals Transportdrohnen im täglichen Betrieb von Offshore-Windparks eingesetzt. In einem mehrphasigen Pilotprojekt nutzte das Unternehmen verschiedene Drohnentypen für die Lieferung von Ersatzteilen, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
