Unterföhring (ots) -Liebes Tagebuch, so habe ich,The Taste' gewonnen...", scherzt Neu-Coach Steffen Henssler, als er in Folge 1 der 14. Staffel zum ersten Mal im Studio Platz nimmt. Doch die Rechnung hat der Hamburger Koch ohne seine Coach-Kollegin Elif Oskan und die beiden "The Taste"-Urgesteine Tim Raue und Alexander Herrmann gemacht.Alle wollen bei der Blindverkostung die besten Talente in ihre Teams locken - und: "in diesem Jahr ist das Niveau besonders hoch", stellt Tim Raue fest. Los geht es mit Ceviche mit Loup de mer, Süßkartoffel, Kiwi, Jalapeño und Kochbanane, zubereitet von Pako (30, aus Stuttgart), der als Profikoch antritt und längere Zeit in Costa Rica gelebt hat. Alexander Herrmanns Gaumen ist elektrisiert: "Ist! Das! Geil!" Nun muss er nur noch Pako von sich überzeugen. Auch Hobbyköchin Jenny (27, aus München) bekommt für ihren Raviolo mit Rind, Ricotta und Wachtelei grünes Licht und hüpft vor Freude: "Ich bin der größte,The Taste'-Fan ever. Ich hab alle Staffeln geguckt. Das ist so crazy!" Wie wird sie sich gegen Pako und die weiteren Hobby- und Profiköche schlagen?Wer kocht ganz nach dem Geschmack der Coaches und Gastjuroren und gewinnt am Ende 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch?Diese Kandidatinnen und Kandidaten kochen um einen Platz in den Teams:Alfred, 34, aus Finning am AmmerseeAnne, 29, aus CuxhavenCarmen, 51, aus AlbstadtConny, 70, aus BargteheideCriss, 57, aus KölnCyrill, 28, aus Basel (Schweiz)Eva, 45, aus EschenburgFranca, 25, aus MainzGiacomo, 43, aus Landau in der PfalzJasmin, 39, aus Corzoneso (Schweiz)Jenny, 27, aus MünchenJoel, 31, aus MünchenLena, 33, aus DüsseldorfLeo, 31, aus HamburgMaida, 38, aus Graz (Österreich)Mike, 42, aus KemptenNicole, 39, aus Baden-BadenNiclas, 23, aus Götzis (Österreich)Nurgül, 51, aus Übach PalenbergPako, 30, aus StuttgartPriscilla, 46, aus StuttgartSandra, 27, aus Schöfflisdorf (Schweiz)Seda, 26, aus KölnToni, 22, aus Halle (Westfalen)Viktor, 33, aus MünchenWinni, 49, aus AmbergAuf Anfrage schicken wir Ihnen gern mehr Infos zu den Kandidaten sowie Interviews mit den Coaches Steffen Henssler, Elif Oskan, Alexander Herrmann und Tim Raue."The Taste", 9 Folgen, moderiert von Angelina Kirsch und produziert von Redseven Entertainment, ab 22. Oktober 2025, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taubert / Isabella Toennesemail: elisa.taubert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6138055