ASML meldet starke Zahlen für das dritte Quartal

Die Aktie reagiert positiv und ist über 3 Prozent im Plus.



ASML meldete im dritten Quartal Auftragseingänge im Wert von rund 5,4 Milliarden Euro und einen Umsatz von etwa 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen profitiert stark vom KI-Boom, da die Nachfrage nach seinen Hightech-Lithografiemaschinen steigt.



Für 2026 erwartet ASML mindestens gleichbleibende Umsätze wie 2025, wobei das Geschäft in China deutlich zurückgehen soll. China war im dritten Quartal mit 42 % der Gesamtumsätze der größte Markt, doch geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen könnten das Geschäft belasten.



ASML plant weiterhin, bis 2030 den Jahresumsatz auf bis zu 60 Milliarden Euro zu steigern und die Belegschaft zu verdoppeln. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wird voraussichtlich nicht vollständig abgeschlossen, ein neues Programm ist für Januar angekündigt.









Quelle: HSBC













