© Foto: Matthias Balk - dpaNach zwei rückläufigen Quartalen wächst der Umsatz des franzözischen Luxusriesen wieder. Es gibt erste Anzeichen, dass sich die Nachfrage in China erholt. Die Aktie ist wie entfesselt.Der Luxusgigant hinter Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior hat im dritten Quartal ein unerwartetes Umsatzwachstum vermeldet und Anleger in Euphorie versetzt. Die Aktien legten am Mittwoch um knapp 15 Prozent zu und verbuchten das höchste Tagesplus seit der Jahretausendwende. Als Barometer für die Luxusbranche zog LVMH die gesamten Luxusgüter-Aktienmärkte in Europa und weltweit nach oben. Dahinter steckt die Hoffnung von Investoren, dass der zuletzt nachlassende Luxusgüter-Boom möglicherweise wieder an …Den vollständigen Artikel lesen ...
