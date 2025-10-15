FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Benjamin Goy passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend an. Die niederländische Bank strebe künftig eine nachhaltigere Gesamtausschüttungsquote an. Indes würden die Papiere moderat über dem Branchenniveau bewertet./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
© 2025 dpa-AFX-Analyser