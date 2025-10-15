© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture allianceStellantis, die Muttergesellschaft von Chrysler, Jeep und weiteren Automarken, plant, bis 2029 insgesamt 13 Milliarden US-Dollar in die Produktion in den USA zu investieren. Diese Entscheidung fällt im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung unter CEO Antonio Filosa. Die Investitionen sollen mehr als 5.000 neue Arbeitsplätze schaffen und die Produktion im Land um 50 Prozent steigern. Neben den bestehenden Werken in Michigan, Illinois, Indiana und Ohio werden auch neue Modelle wie ein mittelgroßer Lkw, zwei neue Jeep-Modelle und ein elektrisches Fahrzeug mit erweiterter Reichweite produziert. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Donald Trump durch Zölle …Den vollständigen Artikel lesen ...
