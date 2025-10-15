Das Analysehaus GBC hat seine Studie zur Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6) aktualisiert. Der Grund ist eine Korrektur der ausstehenden Aktienzahl. Statt der ursprünglich angenommenen 3,70 Millionen Aktien sind tatsächlich 4,06 Millionen Papiere im Umlauf. Diese Anpassung wirkt sich auf das Kursziel aus, das nun bei 3,79 Euro liegt. Zuvor hatte GBC mit 4,15 Euro kalkuliert. Die Kaufempfehlung bleibt aber bestehen. Datenbank-Fehler führt zu Anpassung: Die Korrektur war notwendig geworden, weil in der vorherigen Version vom 16. September 2025 ein Datenbankfehler aufgetreten war. Alle anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
