Comcast Technology Solutions (CTS), eine Abteilung von Comcast, die weltweit Medien- und Konnektivitätsinnovationen liefert, gab heute eine bedeutende Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom (DT) bekannt, um modernste Whole-Home-WiFi-Mesh-Technologie in Europa einzuführen.

Diese strategische Partnerschaft kombiniert Comcasts cloudbasierte WiFi-Mesh-Plattform, die bereits in großem Maßstab in Nordamerika sowie Europa eingesetzt wird, mit der Marktstärke von DT in Europa, um nahtlose, intelligente Konnektivität im gesamten Zuhause bereitzustellen. Die Lösung ermöglicht Kunden, zuverlässige, sich selbst optimierende WiFi-Abdeckung zu genießen, die sich dynamisch an die Nutzung der Geräte und die Raumaufteilung im Haus anpasst.

"Da die Erwartungen an nahtlose Konnektivität zu Hause weiter steigen, konzentrieren wir uns darauf, leistungsstarke, zuverlässige Lösungen bereitzustellen, die diesen Anforderungen gerecht werden", sagte Pedro Bandeira, Senior Vizepräsident für Produkt und neue Geschäftsfelder bei der Deutschen Telekom. "Die erprobte Technologie von Comcast unterstützt unsere Vision für zukunftsfähige Breitbandlösungen."

Eine WiFi-Lösung für Zuverlässigkeit, Innovation und Skalierbarkeit

Die CTS-Konnektivitätsplattform umfasst Mesh-Agents sowohl für Gateways als auch für Extender, cloudgehostete Orchestrierung sowie eine Reihe öffentlicher APIs, die sich problemlos in DTs Backend- und Kundenplattformen integrieren lassen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Lösung sowohl ältere als auch moderne Breitbandinfrastrukturen unterstützt, wodurch Abwärtskompatibilität gewährleistet und gleichzeitig skalierbare Innovation ermöglicht wird.

Zu den Hauptfunktionen zählen:

Echtzeit-WiFi-Optimierung , einschließlich Band-Steering, dynamischer Kanalauswahl und zuverlässiger Abdeckung über alle Geräte im Haus.

, einschließlich Band-Steering, dynamischer Kanalauswahl und zuverlässiger Abdeckung über alle Geräte im Haus. Cloudgehostete Analysen und Steuerung über Datenströme.

über Datenströme. Nahtlose Integration in die Kundenplattformen und Apps von DT.

in die Kundenplattformen und Apps von DT. Zugriff auf Comcasts fortlaufende Technologie-Roadmap, die kontinuierliche Innovation sowie zukünftige Funktionsverbesserungen ermöglicht.

Die Zusammenarbeit etabliert zudem ein langfristiges Service-Modell für DT, welches Software-Updates, Release-Management und Telemetrie-Support umfasst. Durch die Nutzung von Comcasts Lösung profitiert DT von verkürzter Time-to-Market sowie reduzierter Abhängigkeit von älteren Anbieterinfrastrukturen.

"Wir sind stolz darauf, durch diese innovative WiFi-Lösung eine neue Phase unserer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom in Europa einzuleiten", sagte Fraser Stirling, globaler Produktchef bei Comcast und Sky. "Gemeinsam ermöglichen wir ein Breitbanderlebnis der nächsten Generation, das skalierbar, zuverlässig und intelligent ist." "Gemeinsam ermöglichen wir ein Breitbanderlebnis der nächsten Generation, das skalierbar, zuverlässig und intelligent ist."

Weitere Informationen zur Connectivity-Plattform von Comcast Technology Solutions finden Sie auf

https://www.comcasttechnologysolutions.com/connected-living

Weitere Informationen zur Deutschen Telekom finden Sie auf

https://www.telekom.com

