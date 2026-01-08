Unterföhring (ots) -- Die zweite Staffel der Thrillerserie "Red Eye" (https://www.sky.de/serien/red-eye) von Serienschöpfer Peter Dowling umfasst sechs Episoden und startet am 19. Februar exklusiv auf Sky und WOW- Jing Lusi wieder auf einem gefährlichen Einsatz als Polizistin Hana Li- Zum Cast gehören neben Jing Lusi unter anderem Martin Compston, Jemma Moore, Lesley Sharp und Jonathan Aris- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/695e553040cc580c6092bd7c) downloaden- Erste Staffel ebenfalls über Sky und WOW verfügbarUnterföhring, 8. Januar 2026 - Die zweite Staffel der Thrillerserie "Red Eye" (https://www.sky.de/serien/red-eye) von "Black and Blue"-Schöpfer Peter Dowling startet am 19. Februar exklusiv auf Sky und WOW. Jing Lusi ist dabei als Polizistin Hana Li zurück. Diesmal muss sie zusammen mit Martin Compston als Sicherheitschef Clay Brody eine neue, hochbrisante Verschwörung aufdecken.Über "Red Eye" Staffel 2:In der US-Botschaft in London werden die Feierlichkeiten zur Ernennung des neuen Botschafters abrupt gestoppt, als ein bedrohlicher Anruf eingeht: Sollte jemand das Gebäude verlassen, werde ein britisches Flugzeug in die Luft gesprengt. Die Botschaft wird sofort abgeriegelt - Gäste und Mitarbeiter sind gefangen.Doch die Lage eskaliert weiter: Ein Mörder beginnt im Inneren sein tödliches Spiel. Für die britische Polizistin Hana Li wird der Einsatz zum Albtraum aus politischen und rechtlichen Verstrickungen. Widerwillig muss sie sich mit Clay Brody (Martin Compston) zusammentun, dem Sicherheitschef der Botschaft. Brody ist ein ehemaliger Kollege, der sie einst verraten hat. Hana muss ihr Misstrauen überwinden und sich auf die Ermittlungen konzentrieren. Denn diesmal ist alles persönlich: Das bedrohte Flugzeug ist ein Regierungsjet, an Bord befindet sich Generaldirektorin Madeline Delaney.Während der Killer immer wieder zuschlägt und entkommt, kämpfen Hana und Brody gegen die Zeit. Sie müssen das Komplott aufdecken, bevor sowohl die Geiseln in der Botschaft als auch die Passagiere des Regierungsjets ihr Leben verlieren.In der sechsteiligen Serie kehren auch Lesley Sharp als MI5-Chefin Madeline Delaney und Jemma Moore als Journalistin Jess Li zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Jonathan Aris ("His Dark Materials", "The End of the F***ing World"), Robert Guilbert ("Killing Eve", "Bergerac"), Cash Holland ("The Completely Made Up Adventures of Duck Turpin", "Out of Her Mind") und Steph Lacey ("Doctor Who", "Stay Close").Zu den neuen Darstellern gehören Isaura Barbe-Brown ("Guilt", "The Gold"), Nicholas Rowe ("The Crown," "A Spy Among Friends"), Danusia Samal ("The Great", "Ghost in the Shell"), Trevor White ("Industry", "I Hate Susie") und Guy Williams ("The White Princess", "London Has Fallen").Die hochkarätige Serie, die von Bad Wolf produziert und erneut von Peter A. Dowling, dem Schöpfer der Serie, geschrieben wurde, wurde von Polly Hill, der Direktorin für Drama bei ITV, in Auftrag gegeben.Ausstrahlung:Die 2. Staffel der Thrillerserie startet am 19. Februar exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. "Red Eye" Staffel zwei umfasst insgesamt sechs Episoden. Am Starttag werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, woraufhin in den die restlichen drei Episoden jeweils wöchentlich erscheinen.Material:Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/695e553040cc580c6092bd7c) downloaden.Die erste Staffel der britischen Agentenserie steht über Sky und WOW ebenfalls jederzeit auf Abruf zur Verfügung.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2025-12-11/klzy8/1518344038/h/NGYGEoZUp2_SeGxozs7EJmdl7VhT2ovofZGyUToaLEI__;!!IlCVUJ0!saYhcy5S8al4MmdH_aym1kGyfXk5Hg6i8ZiwuBLNLsb7mkWFQvMQL2kAQ0Dz9w-XvqS2gY2pkpbhv2U1mB6Un11DiZ9UMvwRbbA$) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.de (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2025-12-11/klzyc/1518344038/h/NGYGEoZUp2_SeGxozs7EJmdl7VhT2ovofZGyUToaLEI__;!!IlCVUJ0!saYhcy5S8al4MmdH_aym1kGyfXk5Hg6i8ZiwuBLNLsb7mkWFQvMQL2kAQ0Dz9w-XvqS2gY2pkpbhv2U1mB6Un11DiZ9UGBawSDE$)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/odukte-sky-stream-shurl-stream/klzyg/1518344038/h/NGYGEoZUp2_SeGxozs7EJmdl7VhT2ovofZGyUToaLEI__;!!IlCVUJ0!saYhcy5S8al4MmdH_aym1kGyfXk5Hg6i8ZiwuBLNLsb7mkWFQvMQL2kAQ0Dz9w-XvqS2gY2pkpbhv2U1mB6Un11DiZ9Uc3-v7xQ$) und WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2025-12-11/klzy8/1518344038/h/NGYGEoZUp2_SeGxozs7EJmdl7VhT2ovofZGyUToaLEI__;!!IlCVUJ0!saYhcy5S8al4MmdH_aym1kGyfXk5Hg6i8ZiwuBLNLsb7mkWFQvMQL2kAQ0Dz9w-XvqS2gY2pkpbhv2U1mB6Un11DiZ9UMvwRbbA$) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 