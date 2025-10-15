© Foto: wallstreetOnline/KIOracle plant Einsatz von 50.000 AMD-Grafikprozessoren ab 2026. Trägt das zur Blasenbildung im Bereich KI bei?Ab dem dritten Quartal 2026 wird Oracle laut einer Unternehmensmitteilung vom Dienstag der erste Hyperscaler sein, der einen öffentlich verfügbaren KI-Supercluster mit 50.000 AMD Instinct MI450 Series GPUs anbietet. Oracle beabsichtigt, AMDs Instinct MI450-Chips zu installieren, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden. Diese Grafikprozessoren sind AMDs erste speziell für große Rechenzentren entwickelte KI-Beschleuniger. Sie lassen sich so verbinden, dass bis zu 72 Chips gemeinsam wie ein einziger Superchip arbeiten. Dadurch können besonders leistungsintensive KI-Modelle trainiert …Den vollständigen Artikel lesen ...
