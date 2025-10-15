Las Vegas - Oracle hat an der Oracle AI World in Las Vegas den Oracle Fusion Applications AI Agent Marketplace vorgestellt - eine neue Lösung, mit der Kunden der Oracle Fusion Cloud Applications validierte, von Partnern entwickelte KI-Agenten einfach finden und direkt in ihrer Unternehmensumgebung einsetzen können. Als Teil des Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications unterstützt der neue Marketplace Kunden dabei, die Produktivität zu steigern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab