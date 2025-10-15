© Foto: George J - Westend61Investoren unter der Führung von Blackrocks Global Infrastructure Partners (GIP) übernehmen den US-amerikanischen Rechenzentrumsbetreiber Aligned Data Centers für 40 Milliarden US-Dollar.Ein globales Investmentkonsortium um BlackRock, Nvidia, xAI und Microsoft übernimmt den Rechenzentrumsspezialisten Aligned Data Centers in Texas für rund 40 Milliarden US-Dollar. Ziel des Zusammenschlusses: die Schaffung einer leistungsstarken Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Denn die Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Algorithmen übersteigt bereits heute die vorhandene Kapazität. Morgan Stanley schätzt, dass die großen Cloud-Unternehmen wie Alphabet und Amazon allein in diesem Jahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
