Wer auf der Suche nach hohen Zinsen ist, wird von Tagesgeld-Offerten inzwischen oft enttäuscht. Warum Zinsjäger bei der Deutschen Telekom fündig werden - und ein Produkt 7,5 Prozent p.a. bringt - und mehr. Die Zeiten, in denen sich Banken beinahe täglich mit neuen und attraktiveren Angeboten bei Tages- und Festgeld überboten haben, sind wohl vorbei. Zinsjäger müssen deshalb nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Schöne Prozente lassen sich auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE