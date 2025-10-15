Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
15.10.25 | 17:35
42,540 Euro
+2,28 % +0,950
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
BASF SE Chart 1 Jahr
BASF SE 5-Tage-Chart
AURUBIS
AURUBIS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AURUBIS AG108,20-6,48 %
BASF SE42,540+2,28 %
MERCK KGAA116,45+0,95 %
RENK GROUP AG65,68-8,60 %
RHEINMETALL AG1.745,00-5,09 %
SALZGITTER AG29,420-6,90 %
VOSSLOH AG78,20-10,11 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.