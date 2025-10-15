Zürich - Die Papiere der Uhren- und Schmuckhersteller Richemont und Swatch sind am Mittwoch mit satten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Grund dafür sind überraschend gute Zahlen des Branchengiganten LVMH. Diese wecken Hoffnungen auf eine raschere Markterholung. Die Papiere von Richemont kletterten am Berichtstag um 6,3 Prozent auf 160,55 Franken in die Höhe, Swatch-Inhaber legten gar um 8,0 Prozent auf 172,00 Franken zu, dies in einem freundlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab