Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardär-gestützt: Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME
Tradegate
15.10.25 | 18:55
868,00 Euro
+2,78 % +23,50
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
EURONEXT-100
AEX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASML HOLDING NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
867,30869,0018:55
868,20869,9018:55
Dow Jones News
15.10.2025 18:39 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Powell, LVMH und ASML sorgen für gute Stimmung

DJ MÄRKTE EUROPA/Powell, LVMH und ASML sorgen für gute Stimmung

DOW JONES--Übergeordnet nach oben ist es mit den Kursen an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch gegangen. "Die Stimmung profitierte von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank", so ein Marktteilnehmer. US-Notenbankchef Jerome Powell sagte, der Arbeitsmarkt schwäche sich deutlich ab, und die langfristigen Inflationserwartungen entsprächen dem Ziel der US-Notenbank. Die Notenbank denke nun auch über ein Ende der Anleihenverkäufe nach. "Wer sich wundert, warum der Markt in der Lage ist, sämtliche negativen Nachrichten abzuschütteln, findet hier seine Erklärung", so CMC. Die Fed werde den Markt bald mit Liquidität fluten und ein großer Teil dieses Geldes seinen Weg in den Aktienmarkt finden.

Der DAX büßte zwar, gedrückt von Verlusten von Schwergewicht Rheinmetall, 0,2 Prozent auf 24.181 Punkte ein. Der Euro-Stoxx-50 schloss hingegen mit Aufschlägen von 1,0 Prozent fest, gestützt von einer haussierenden LVMH-Aktie sowie einem festen ASML-Titel. Der Euro zeigt sich angesichts der Zinssenkungsfantasie in den USA befestigt bei rund 1,1640 Dollar - und das obgleich die Renditen an den Anleihemärkten fielen. Das Umfeld bleibt ideal für Gold. Das Edelmetall eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch und ging zu Börsenschluss bei 4.193 Dollar die Feinunze um.

In Paris schossen LVMH um 12,2 Prozent nach oben. Der Konzern ist im vergangenen Quartal auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz um 1 Prozent gestiegen. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Nach den Umsatzzahlen hat Bernstein das Kursziel für LVMH auf 700 von 600 Euro angehoben und die Einstufung "Outperform" bekräftigt. Im Fahrwasser von LVMH stiegen Hermes um 7,4 Prozent, Kering um 4,8 Prozent und Richemont um 6,3 Prozent. Der französische Leitindex CAC-40 zog um 2 Prozent an.

Positiv aufgenommen wurden auch die Geschäftszahlen von ASML, dem größten Titel im Euro-Stoxx-50. Die Aktien stiegen um 3,1 Prozent. "Bis auf den Umsatz liegen die Zahlen alle mindestens im Rahmen der Prognosen oder darüber", so ein Marktteilnehmer. Die Bruttomarge sei mit 51,6 Prozent sehr hoch ausgefallen und könne im laufenden Quartal noch weiter steigen. Insgesamt sei der Ausblick bestätigt worden. Die Geschäftszahlen von ASML stützten auch andere Branchenwerte wie STMicro, die um 1,2 Prozent anzogen. Aixtron erholten sich um 1,5 Prozent. Für Technologiewerte ging es europaweit 2 Prozent nach oben.

Daneben standen Aurubis mit einer Wandelanleihe von Salzgitter stark unter Druck. Der Kurs fiel um 6,5 Prozent auf 108,20 Euro. Salzgitter stellt für den Wandler insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals zur Verfügung. Allerdings wurde der Umtauschpreis auf 145,80 Euro festgelegt, er liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Aixtron gewannen dagegen 1,5 Prozent, gestützt von starken Geschäftszahlen von ASML.

Vossloh verloren 10,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen negativen Analystenkommentar. Oddo BHF hat die Aktie auf "Neutral" abgestuft von "Overweight". Für BASF ging es dagegen 2,3 Prozent nach oben. Nach der Verkaufsempfehlung durch Berenberg am Dienstag stützte nun eine Kaufempfehlung der Citi den Kurs.

Nicht hilfreich für den DAX waren die Kursverluste von Schwergewicht Rheinmetall. Die Aktie büßte gleich 5,1 Prozent auf 1.745 Euro ein. Damit verpuffte eine Kurszielerhöhung der Deutschen Bank auf 2.050 Euro. "Die Rüstungsaktien sind nach der Hausse technisch überkauft und fundamental nicht mehr billig", erläuterte ein Marktteilnehmer. Renk brachen um 8,6 Prozent ein, während die Hensoldt-Aktie 5 Prozent verlor. Leonardo büßten 4,2 Prozent ein. 

=== 
Index            Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50       5.605,03       +1,0%       +13,4% 
Stoxx-50          4.737,36       +0,7%        +9,2% 
Stoxx-600          567,77       +0,6%       +11,2% 
XETRA-DAX         24.181,37       -0,2%       +21,7% 
FTSE-100 London      9.452,77       k.A.       +14,1% 
CAC-40 Paris        8.077,00       +2,0%        +7,3% 
AEX Amsterdam        955,21       +0,6%        +8,1% 
ATHEX-20 Athen       5.172,16       -0,6%       +45,7% 
BEL-20 Bruessel      4.978,80       +0,5%       +16,2% 
BUX Budapest       102.816,02       +0,4%       +29,1% 
OMXH-25 Helsinki      5.120,32       +0,6%       +17,9% 
ISE NAT. 30 Istanbul   10.464,48       k.A.        +4,9% 
OMXC-20 Kopenhagen     1.590,91       +0,9%       -25,0% 
PSI 20 Lissabon      8.251,93       +0,3%       +29,0% 
IBEX-35 Madrid      15.570,30       -0,1%       +34,4% 
FTSE-MIB Mailand     41.906,90       -0,4%       +23,1% 
OBX Oslo          1.568,93       +0,7%       +17,2% 
PX Prag          2.382,63       -0,1%       +35,4% 
OMXS-30 Stockholm     2.738,14       +0,6%        +9,6% 
WIG-20 Warschau      2.901,08       +2,0%       +29,7% 
ATX Wien          4.675,42       -0,5%       +28,2% 
SMI Zuerich        12.529,58       +0,8%        +7,2% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:20  % YTD 
EUR/USD           1,1633    +0,2%   1,1608   1,1591 +12,1% 
EUR/JPY           175,89    -0,1%   176,13   175,98  +8,2% 
EUR/CHF           0,9276    -0,2%   0,9297   0,9297  -0,9% 
EUR/GBP           0,8688    -0,3%   0,8715   0,8719  +5,3% 
USD/JPY           151,20    -0,4%   151,74   151,83  -3,5% 
GBP/USD           1,3389    +0,5%   1,3320   1,3294  +6,4% 
USD/CNY           7,1079    -0,1%   7,1150   7,1176  -1,3% 
USD/CNH           7,1306    -0,1%   7,1406   7,1432  -2,7% 
AUS/USD           0,6509    +0,3%   0,6486   0,6481  +4,8% 
Bitcoin/USD       110.630,80    -2,3% 113.180,75 111.218,25 +19,5% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          57,92    58,27    -0,6%    -0,35 -18,2% 
Brent/ICE          61,96    62,39    -0,7%    -0,43 -16,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.187,07   4.141,73    +1,1%    45,35 +57,7% 
Silber            52,52    51,47    +2,0%    1,04 +78,3% 
Platin          1.427,97   1.414,37    +1,0%    13,60 +61,5% 
Kupfer            5,01     5,02    -0,3%    -0,01 +21,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 12:04 ET (16:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.