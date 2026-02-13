Jenoptik präsentiert schwache Q4-Zahlen, blickt jedoch optimistisch auf 2026. Das Unternehmen erwartet Umsatzwachstum und eine verbesserte EBITDA-Marge, gestützt durch Investitionen im Halbleiterbereich. Jenoptik hat am Freitag schwache vorläufige Zahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht, zeigt sich jedoch optimistisch für das Jahr 2026. Der Umsatz im vierten Quartal lag bei rund 299,6 Millionen Euro, unverändert zum Vorjahr. Der Wert bleibt damit 3 Prozent unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de