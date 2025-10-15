EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Personalie
Wien, 15. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute Kamila Makhmudová als CFO mit 1. Jänner 2026 in den RBI-Vorstand bestellt. Damit wird die CFO-Funktion wieder ein eigenes Vorstandsresort bilden.
Kamila Makhmudová verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Sie begann ihre Karriere innerhalb der RBI 2007 im Bereich M&A, wo sie zahlreiche Akquisitionsprojekte betreute, bevor sie 2019 die Leitung von "Corporate Development and Strategic Steering" übernahm. Im Dezember 2021 wurde sie als CFO in den Vorstand der Raiffeisenbank in Tschechien bestellt. Die Bestellung in den RBI-Vorstand bedarf noch der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.
Die Größe des RBI-Vorstands wird durch die Neubestellung nicht verändert: Die Steuerung des Geschäftsbereichs Retail wird nach dem Auslaufen des Vorstandsmandats von Andrii Stepanenko durch CEO Johann Strobl erfolgen. Das derzeit interimistisch von Marie-Valerie Brunner geleitete Vorstandsressort CIB Products & Solutions wird - vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden - von Rainer Schnabl übernommen. Rainer Schnabl ist seit 2022 CEO der Raiffeisen Bank in Bosnien und Herzegowina.
Der Vorstand der RBI wird sich zukünftig wie folgt zusammensetzen:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
