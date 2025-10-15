© Foto: DALL*EEine Serie von spektakulären Investments und Kooperationen hat das Feuer für Nvidia-Anleger wieder angefacht. Die Investmentbank HSBC stuft die Aktie auf Kaufen hoch und setzt ein saftiges Kursziel fest.Chip-Gigant Nvidia erhält von der britischen HSBC ein Upgrade auf Kaufen, das Kursziel steigt von 200 auf satte 320 US-Dollar. Grund für die radikale Neubewertung sind die starken Erwartungen für das Gesamtmarktpotenzial (TAM) von GPUs bis zum Geschäftsjahr 2027. Das Unternehmen profitiert von einem wachstumsstarken Datacenter-Segment, das 36 Prozent über der Konsensprognose liegt, sowie einer potenziellen Erholung des GPU-Marktes in China durch ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA …Den vollständigen Artikel lesen ...
