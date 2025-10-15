Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat am Dienstag eine Zusammenarbeit mit keinem geringeren als OpenAI bekanntgegeben. Das Ziel: Den Kunden von Walmart soll in Zukunft ein neues KI-gestütztes Einkaufserlebnis geboten werden. Die im Dow Jones gelistete Aktie schoss daraufhin auf ein frisches Allzeithoch.Zunächst soll die Möglichkeit bestehen, in den Walmart-Stores direkt über ChatGPT von OpenAI mit Instant Checkout einzukaufen. Zudem soll mit Conversational Commerce, bei dem Nutzer einfach chatten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
