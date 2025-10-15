RuMaS hat am 08. Oktober den Einstieg bei Fraport ISIN: DE0005773303 vorgeschlagen, die Überschrift des Artikels lautete: "Kommt jetzt der nächste Ausschlag nach oben?" In diesem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Ein starker Kursanstieg Anfang August brachte die Aktie des Flughafenbetreibers von Kursen um 65,00 Euro nach oben. Vom Jahreshoch bei 78,75 Euro am 15. August hatte sich die Fraport-Aktie ISIN: DE0005773303 weit entfernt, nach ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.