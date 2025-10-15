RuMaS hat am 08. Oktober den Einstieg bei Fraport ISIN: DE0005773303 vorgeschlagen, die Überschrift des Artikels lautete: "Kommt jetzt der nächste Ausschlag nach oben?" In diesem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Ein starker Kursanstieg Anfang August brachte die Aktie des Flughafenbetreibers von Kursen um 65,00 Euro nach oben. Vom Jahreshoch bei 78,75 Euro am 15. August hatte sich die Fraport-Aktie ISIN: DE0005773303 weit entfernt, nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS