Einnahmen Sprudeln...: Schürfrechte, die Superkraft als Strategie!

OR Royalties verdient an einem hochdiversifizierten Metallkorb - primär Gold, flankiert von Silber und selektivem Kupfer.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold liefert den stabilen Cashflow-Anker in Zeiten anhaltender Zentralbankkäufe und zäher Minen-Neuzugänge. Silber ist der "Doppelschlag" aus Wertspeicher und Industrie: Solar, Elektronik und E-Mobilität ziehen heute weit stärker als früher, während neue Förderkapazitäten nur schleppend nachkommen - strukturelle Engpässe inklusive. Kupfer ist das Rückgrat der Elektrifizierung: Netzausbau, Rechenzentren und erneuerbare Energien heben den Bedarf, doch lange Genehmigungszyklen und unterinvestierte Projektpipelines bremsen das Angebot.

Genau hier setzt das Royalty-Modell an: OR Royalties (WKN: A417BX) partizipiert an Preisauftrieb und Volumenwachstum der knapper werdenden Rohstoffe - ohne operatives Minenrisiko, mit planbarem, inflationsresistentem Cashflow.

Mit mehr als 195 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen, darunter 22 Cashflow-produzierende Assets, kann OR Royalties (WKN: A417BX) mit Fug und Recht von sich behaupten, ein Platzhirsch unter den Lizenzgebührenplayern der Edelmetallbranche zu sein. Diesen Anspruch hat das Schwergewicht mit einer Marktkapitalisierung von satten 7,1 Mrd. USD mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 eindrucksvoll zementiert.

Denn im Zeitraum April bis Juni 2025 hat das Unternehmen 19.700 Goldäquivalentunzen (GEO) verdient und aus seinen Lizenzgebühren und Streams erstklassige Einnahmen in Höhe von 60,4 Mio. USD generiert. Das sind fantastische 13 Mio. USD mehr als noch im Vergleichsquartal 2024 (47,4 Mio. USD).

Noch weiter nach oben ging es für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Unterm Strich standen da für Q2-2025 nämlich insgesamt 57,8 Mio. USD, ein Plus von sage und schreibe 37% gegenüber den 38,2 Mio. USD in Q2-2024.

In der Summe erreichte OR Royalties (WKN: A417BX) zwischen April und Juni des laufenden Jahres ein Nettoergebnis von beachtlichen 32,4 Mio. USD bzw. von 0,17 USD pro Stammaktie - ein wahrhafter Profitabilitätsquantensprung, wenn man bedenkt, dass im Vergleichsquartal des Vorjahres noch ein Nettoverlust von 15,4 Mio. USD bzw. 0,08 USD pro Stammaktie stand. Für ordentlich Cash in der Kasse sorgt das Barguthaben von 49,6 Mio. USD, bei 35,7 Mio. USD ausstehenden Verbindlichkeiten.

Um seine finanzielle Flexibilität zu erhöhen und um sich neue strategische Spielräume zu erschließen, hat OR Royalties (WKN: A417BX) zudem seine revolvierende Kreditfazilität auf 650 Mio. USD erhöht und sich dazu eine nicht zugesagte Akkordeonoption von 200 Mio. USD gesichert. Die Laufzeit dieses Kredits wurde bis zum 30. Mai 2029 verlängert. Zuvor hatte das Unternehmen eine Netto-Rückzahlung in Höhe von 40 Mio. USD im Rahmen genau dieser revolvierenden Kreditfazilität getätigt.

Erste Zahlungen neuer Lizenzgebühren und Erwerb vielversprechender Stream-Beteiligungen!

Vor fast genau zwei Jahren sicherte sich OR Royalties (WKN: A417BX) eine lukrative 1%-Nettoschmelzgebühr am "Namdini'-Goldprojekt in Ghana, die größte "Single-Stream'-Mine in der Subsahara-Region Westafrikas. In Q2-2025 flossen davon nun die ersten Einnahmen in OR Royalties' Kasse. Eine ebensolche Premiere feierte die 1,7%-Nettoschmelzgebühr am kanadischen 1A-Asset "Bralorne'.

Parallel zu dem Cashflow aus bereits bestehenden Beteiligungen sicherte sich OR Royalties im vergangenen Quartal auch Anteile an neuen Power-Projekten, darunter eine 100% Silber-Stream-Beteiligung am "South Railroad'-Projekt von Orla Mining Ltd. in Nevada/USA durch seine Tochter OR Royalties International Ltd. für insgesamt 13 Mio. Dollar in bar, und ein Lizenzgebührenpaket für verschiedene Projekte in British Columbia, Kanada, von Sable Resources Ltd., für einen Kaufpreis von 2,8 Mio. USD. Dazu kommen bestimmte Rechte im Zusammenhang mit dem künftigen Erwerb ähnlicher Beteiligungen von Sable Resources.

Umfirmierung in OR Royalties abgeschlossen und vierteljährliche Dividende für Aktionäre!

Mit der Zustimmung der Aktionäre Anfang Mai dieses Jahres zur Umfirmierung von vormals Osisko Gold Royalties zu OR Royalties (WKN: A417BX), konnte der Stream-Spezialist auch ganz offiziell die nächste Turbo-Transformationsphase einläuten. Nicht unbedingt zur Feier dieses besonderen Anlasses, dennoch aber zur Freude der Investoren, verkündete OR Royalties eine gleich 20%-ige Steigerung der vierteljährlichen Dividende, die zum 15. Juli 2025 bei satten 0,055 USD/Aktie lag.

Damit wurden bis zu diesem Stichtag insgesamt phänomenale 258,6 Mio. USD an die Aktionäre ausgezahlt, ein weit sichtbares Ausrufezeichen hinter der Dynamik von OR Royalties' unwiderstehlichem Wachstumskurs.

.

Quelle: OR Royalties

Das gilt wohlgemerkt auch für das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens. So erschien in Q2-2025 gleich die fünfte Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts "Growing Responsibly", zusätzlich zu OR Royalties' (WKN: A417BX) 2025 Asset Handbook.

Nach Q2-2025 ist vor Q3-2025!

So erfolgreich das zweite Quartal des laufenden Jahres für OR Royalties war, so ambitioniert sind die Zielefür den Rest des Jahres und entsprechend entschlossen geht das Unternehmen die dafür notwendigen Schritte an.

Dazu gehört die Aufnahme von insgesamt 645 Mio. USD, bestehend aus einer Kreditfazilität von 450 Mio. USD und einer "Bought-Deal'-Privatplatzierung von 195 Mio. USD, seitens OR Royalties' (WKN: A417BX)Tochtergesellschaft Osisko Development.

Mit dieser Summe sollen die Minen-Bauarbeiten auf dem Ausnahme-Asset "Cariboo' beginnen. Das Power-Projekt liegt im hochgradigen "Cariboo Mining District' in British Columbia, Kanada, und soll laut einer in diesem Jahr veröffentlichten optimierten Machbarkeitsstudie rund 1,89 Millionen Unzen Gold produzierenwährend seiner 10-jährigen Lebensdauer bzw. durchschnittlich 190.000 Unzen pro Jahr und sogar 202.000 Unzen während der ersten fünf Jahre. Das alles wohlgemerkt bei sehr schmalem "All-In'-Kosten von gerade einmal 1.157,- USD/Unze. Da ist MEGA-Profitabilität praktisch vorprogrammiert.

OR Royalties (WKN: A417BX) hält eine attraktive 5%-Nettoschmelzgebühr an "Cariboo', die sich spätestens mit dem geplanten Produktionsbeginn in Q2-2027 erstklassig auszahlen wird.

Den operativen Blick weiter nach vorne gerichtet, stehen die vorläufigen Ergebnisse für Q3-2025. Hier schlägt ein satter Gewinn von 20.326 zurechenbaren Goldäquivalentunzen zu Buche. Daraus ergibt sich für OR Royalties (WKN: A417BX) ein Einnahmen- Quartalsrekord von sage und schreibe 71,6 Mio. USD. Abzüglich der Umsatzkosten von 2,4 Mio. USD, hat das Unternehmen für das dritte Quartal 2025 eine Cash-Marge von etwa 69,3 Mio. US-Dollar. Damit stehen sensationelle 96,7% des Umsatzes für die Tilgung von Schulden, für die Auszahlung von Dividenden und für Investitionen zur Verfügung.

Mit Ende von Q3-2025 sitzt OR Royalties (WKN: A417BX) auf einem Cash-Kissen von etwa 57 Mio. USD, nach Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität von 35,4 USD. Die oben bereits erwähnterevolvierende Kreditfazilität von 650 Mio. USD zuzüglich der nicht zugesagten Akkordeonoption von 200 Mio. USD bis Ende September ist noch vollständig ungenutzt.

Auf bestem Weg in Richtung 88.000 Goldäquivalentunzen!

Durch den jüngsten zahlenden "Familienzuwachs" bestehend aus der "Namdini'- und der "Bralorne'-Mine, zählt OR Royalties' (WKN: A417BX) nun stolze 22 produzierenden Vermögenswerte in seinem Portfolio. Dazu kommen weitere Power-Katalysatoren wie die aktualisierte Machbarkeitsstudie des kanadischen Goldprojekt "Windfalls', an dem OR Royalities eine 2% bis 3%-Nettoschmelzgebühr hält, oder auch die integrierte Machbarkeitsstudie für das australische Goldprojekt "Dalgaranga' (1,8% Nettoschmelzgebührauf das Kerngrundstück und 1,3% auf regionale Ziele) sowie das Potenzial für die erste Goldproduktionaus der Mine im Laufe dieses Jahres. Nicht zuletzt gibt es auch vielversprechende Entwicklungen von Portfolio-Vermögenswerten, die außerhalb von OR Royalties' aktueller 5 Jahres-Prognose liegen und damit auch langfristig für Wahnsinnswachstum sorgen werden.

Quelle: OR Royalties

Alles in allem sind die Weichen für das Erreichen der selbstgesteckten Prognose von bis zu 88.000zurechenbaren Goldäquivalentunzen sehr genau gestellt, was Jason Attew, Präsident und CEO von OR Royalties (WKN: A417BX) bestätigt:

"Dank einer starken Bilanz haben wir mit Ende des zweiten Quartals 2025 zum ersten Mal seit mehreren Jahren eine Netto-Cash-Position aufgewiesen. Dank dieser hervorragenden Liquidität eröffnen sich uns zusätzliche wertsteigernde Wachstumschancen, die wir, finanziell gut aufgestellt, auch ergreifen werden. Unsere Portfolio-Vermögenswerte zeigen sehr vielversprechende Entwicklungen, was zeigt, dass sich unsere Diversifikationsstrategie mehrfach auszahlt. Insgesamt sind wir daher auf dem besten Weg, unsere Jahresprognose für 2025 von 80.000 bis 88.000 Goldäquivalentunzen zu erreichen und können, mit Blick über unsere 5 Jahres-Prognose hinaus, auch langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen."

Fazit:

OR Royalties (WKN: A417BX) vereint Cashflow-Stärke, Bilanz-Power und sichtbare Katalysatoren in einem hochdiversifizierten Portfolio. Mit über 195 Lizenzgebühren/Streams, davon 22 bereits zahlende Assets, einer um 20% erhöhten Quartalsdividende und einer ungenutzten Kreditlinie von 650 Mio. USD plus 200 Mio. USD Akkordeonoption demonstriert das Unternehmen eindrucksvoll Finanzkraft und Skalierbarkeit.

Operativ untermauern die jüngsten Zahlen die Dynamik: 19.700 GEO und 60,4 Mio. USD Umsatz in Q2 bei 57,8 Mio. USD operativem Cashflow - gefolgt von vorläufig 20.326 GEO und einem Rekordumsatz von 71,6 Mio. USD in Q3 bei ~96,7% Cash-Marge. Das ist Premiumniveau und schafft Spielraum für weitereswertsteigerndes Wachstum.

Hinzu kommen frische Einnahmen aus "Namdini' und "Bralorne' sowie starke Treiber wie die 5%-NSR auf "Cariboo' (geplanter Produktionsstart Q2-2027), flankiert von "Windfall' und "Dalgaranga' - damit wirkt die Jahreszielspanne von 80.000-88.000 GEO realistisch und nach oben offen.

Wer planbaren, inflationsresistenten Cashflow mit Hebel auf Edelmetall-Knappheiten sucht, findet hier eine erstklassige Royalty-Plattform mit Rückenwind, Dividende - und reichlich Feuerkraft für den nächsten Wachstumssprung.

Quellen: OR Royalties Pressemeldungen, Intro-Bild stock.adobe.com

