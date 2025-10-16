Über 10 % Dividendenrendite spricht derzeit für einen Kauf der Aktie von RE Royalties. Das Unternehmen finanziert Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie und wird dafür auch an den künftigen Erträgen beteiligt. Mit Erfolg: Seit 2020 wächst man um 38 % p.a. und schüttet seit 25 Quartalen eine Dividende aus. Von so einer Kontinuität beim Wachstum ist Nordex weit entfernt. Derzeit schwimmt das Unternehmen jedoch auf einer Wachstumswelle. Bei der Nordex-Aktie sehen Analysten nach 100 % Kurssteigerung wenig Potenzial. Kürzlich hätte die Aktie von Hensoldt nach der letzten Meldung wohl einen Sprung gemacht. Immerhin schmiedet der Sensor-Spezialist eine neue deutsche Drohnen-Allianz. Jetzt also kaufen?

